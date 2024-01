Tak wyczytasz zdradę męża z jego twarzy. Wystarczy zadać mu jedno pytanie i patrz, co się stanie. Oznaki zdrady

Pochodzisz ze szlachty czy chłopstwa? W ten sposób możesz to szybko sprawdzić

Jaki kolor mają jej paznokcie? To nagranie podzieliło internautów

Co widzisz?

Znasz swoje najgorsze wady? Jeśli nie, to zostaną zdemaskowane w 2 sekundy. Ten test z obrazka na osobowość podbija sieć

Tak wyczytasz zdradę męża z jego twarzy. Wystarczy zadać mu jedno pytanie

Zdrada męża czy partnera zawsze boli. Kiedy kobieta dowiaduje się, że jej ukochany ma na boku inną kobietę i do tego przez długi czas ją oszukiwał, jej życie legnie w gruzach. Większość osób woli poznać prawdę, niż trwać w niewiedzy na temat niewierności drugiej osoby. Jednak czy istnieje skuteczny sposób, który pozwoli nam rozpoznać zdradę męża? Oczywiście do najpopularniejszych oznak zdrady partnera można zaliczyć zmianę jego nawyków, często wyjazdy w delegacje, nadgodziny, unikanie imprez rodzinnych lub pilnowanie swojego telefonu. Jednak niewiernego partnera można także rozszyfrować za pomocą jego gestów, mowy ciała i mimiki twarzy. Wystarczy zadać mu jedno pytanie i obserwować, jak będzie zachowywać się jego twarz, gdy będzie udzielać odpowiedzi. Otóż zapytaj go wprost czy Cię zdradza lub zdradził. Nawet jeśli zaprzeczy, prawda będzie wypisana na jego twarzy.

Po uśmiechu poznasz, czy mąż Cię zdradza

Gdy zaczynamy zastanawiać się nad lojalnością naszego partnera, uśmiech staje się jednym z kluczowych elementów tej analizy. Za pomocą uśmiechu można w skuteczny sposób zatuszować swoje prawdziwe uczucia, zwłaszcza kłamstwo. Jednak, jak odkryć prawdę ukrytą za uśmiechem? Mikroekspresje, takie jak „uśmiechanie się oczami”, trwają zaledwie 30 milisekund, jednak pozwolą zdemaskować niewiernego partnera. Mikroekspresja to wyraz twarzy wyrażający prawdziwą przeżywaną w danym momencie emocję, która pojawia się właśnie wtedy, gdy kłamiemy. Autentyczne, nieudawane emocje widoczne są po obu stronach twarzy jednocześnie. Ludzie, którzy uśmiechają się nieszczerze, unikają naturalnych odruchów mięśni twarzy i starają się śmiać przede wszystkim zębami, mając przy tym szeroko otwarte oczy. W sytuacji, gdy partner będzie zaskoczony zadanym pytaniem, najpierw otworzy szeroko oczy. Jeśli dodatkowo zmarszczy przy tym czoło, to możesz mieć podejrzenia, że jest dodatkowo przerażony, a to znak, że prawdopodobnie ma coś na sumieniu.

Jak poradzić sobie ze zdradą? Wyjaśnia Klaudia Klukowska psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.