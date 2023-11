Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to na pewno to zobaczysz. W 3 sekundy poznasz prawdę. Test osobowości online

Twój partner się tak zachowuje? Uważaj, bo może Cię zdradzać

Australijski zespół prywatnych detektywów Down Under Investigations opublikował na TikToku listę 4 niepokojących sygnałów świadczących, że partner może być niewierny. To zachowanie, które zgodnie z doświadczeniem detektywów pojawiały się w związkach, w których jeden partnerów zdradzał drugiego. Zobacz, na co zwrócić uwagę.

4 sygnały, że partner Cię zdradza: małe i duże kłamstwa

Niewierni partnerzy regularnie kłamią. Ich kłamstwa dotyczą zarówno błahych jak i ważnych kwestii. Często się w swoich kłamstwach gubią i wpadają w spiralę kolejnych.

4 sygnały, że partner Cię zdradza: gaslighting

Gaslighting to forma manipulacja mają na celu sprawienie, że druga połówka zacznie wątpić w swoje emocje i podważać własne myśli. Jest to termin używany, gdy ktoś próbuje skłonić cię do zakwestionowania własnej rzeczywistości i wspomnień, twierdząc, że się mylisz lub pamiętasz coś nieprawidłowo.

4 sygnały, że partner Cię zdradza: próba oskarżenia Ciebie

Osoby zdradzające partnerów często chcąc wybielić siebie rzucają oskarżeniami w drugą stronę. Zrobią wszystko, by wina obarczyć partnerkę i zrzucić z siebie winę.

4 sygnały, że partner Cię zdradza: raz zdradził, zrobi to po raz kolejny

Ostatnim sygnałem świadczącym o niewierności według detektywów jest tak zwana "historia zdrad". Oznacza to, że osoba, która już raz zdradziła partner najprawdopodobniej zrobi to ponownie.

