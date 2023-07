i Autor: fizkes/GettyImages

Miłość i pieniądze

"Zaprosił mnie na randkę, gdy przyszło do płacenia przeżyłam szok". Kto powinien płacić za randkę? Kilka słów o pieniądzach w związku

28-letnia Marta postanowiła podzielić się historią ze swojej niedawnej randki z naszą redakcją. Poruszyła ona tematykę płacenia na randce. Temat ten wciąż budzi w społeczeństwie zróżnicowane opinie. Wydaje się, że we współczesnych czasach jest to względnie ustabilizowana kwestia. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. „Marek chciał podzielić się rachunkiem po równo […] Najśmieszniejsze i najbardziej żenujące było to, że jego danie było sporo droższe od mojego” mówi Marta.