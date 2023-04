Jak często podlewać domowe kwiaty? Dzięki tej ściągawce już nigdy nie przelejesz i nie wysuszysz roślin doniczkowych

Domowy środek na kleszcze. Sprawdzi się też do ochrony psa. To cudo zrobisz w kilka minut

Relikt z PRL-u dziś wart jest fortunę. Kiedyś każdy miał go w domu. Jeżeli wciąż go posiadasz to możesz na nim nieźle zarobić

Jak często podlewać kwiaty w domu? Ważne wskazówki, które pomogą amatorom roślin

Niektóre osoby mają "dobrą rękę" do roślin i wszystkie kwiaty pięknie i bujnie im kwitną, inn wręcz przeciwnie, potrafią zniszczyć każdą roślinę. Czasami, by cieszyć się kwiatostanem nie trzeba wyjątkowych umiejętności, warto kierować się pewnymi, prostymi zasadami, a kwiaty będą rosły jak szalone. Zanim znajdziesz miejsce dla nowej rośliny w domu, sprawdź, jakie ma ona wymagania. Może się okazać, że aby pięknie kwitła wystarczy przestawić ją w inne miejsce. Niektóre kwiaty potrzebują stałego dostępu do światła, a inne nie mogą stać blisko grzejników. My przygotowaliśmy dla Ciebie prostą ściągawkę, jak często podlewać najpopularniejsze gatunki roślin doniczkowych. W ten sposób łatwiej będzie Ci zapamiętać, jak często to robić, by ich nie przelać i nie ususzyć .

Zobacz także: Jak pozbyć się mchu z trawnika domowym sposobem? Prosty patent na tanią miksturę, dzięki której murawa będzie piękniejsza

Jak podlewać rośliny doniczkowe?

Skrzydłokwiat

Należy pamiętać, aby podłoże było cały czas wilgotna. Latem podlewaj go co kilka dni, zimą wystarczy raz w tygodniu.

Aloes

Aloes nie wymaga częstego podlewania. Wystarczy, że będziesz o nim pamiętać raz na dwa tygodnie. Zbyt duża ilość wody może sprawić, że liście aloesu będą żółkły.

Sansewieria

Roślina ta nie lubi zbyt dużej ilości wody i częstego podlewania. Specjaliści zalecają, by late nawadniać ją raz na 7-8 dni, a zimą jeszcze rzadziej. Może to być nawet raz na 3 tygodnie.

Fiołek alpejski

Fiołek alpejski powinien stać w chłodnym pomieszczeniu i być podlewany raz na 2 tygodnie.

Fiołek afrykański

W tym przypadku nie wolno podlewać bezpośrednio ziemi, woda musi być wlewana do podstawki. Należy to robić raz na 2 tygodnie.

Storczyk

Storczyki powinno podlewać się w godzinach porannych. Zimą należy to robić raz na 2 tygodnie, a latem raz w tygodniu.

Sonda Hodujesz w domu kwiaty? Tak Nie