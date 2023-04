Wypróbowałam banalny trik na czyste podeszwy w białych butach. Nie do wiary, że to jest tak proste! Podeszwy czyste w kilka minut

Żeby skutecznie i na długo pozbyć się mchu z trawnika najlepsze będzie wapnowanie. Jednak takie zabiegi przeprowadza się albo wczesna wiosnę albo jesienią. W sezonie warto często kosić trawę, ponieważ taki zabieg wzmacnia źdźbła automatycznie ograniczając porost mchu. Dodatkowo musimy zadbać także o drenaż, dzięki któremu ziemia będzie mniej wilgotna. Można więc przejechać po trawniku specjalnym wałem z kolcami, a nakłucia zasypać piaskiem. Dobrym sposobem jest także użycie domowego preparatu na bazie octu.

Jak pozbyć się mchu z trawnika domowym sposobem? Prosty patent na tanią miksturę, dzięki której murawa będzie piękniejsza

Jednym z najprostszych domowych sposobów na pozbycie się mchu na trawniku jest roztwór wody i octu. To bezpieczna i ekologiczna metoda. Wystarczy rozcieńczyć ocet z wodą w proporcjach 1:1. Gotową miksturą spryskujemy mech. Niestety taki zabieg daje krótkotrwałe efekty i nie zapobiega rozprzestrzenianiu się mchu w innych miejscach, ale oprysk można stosować doraźnie zanim zajmiemy się kompleksowym rozwiązaniem problemu.

Wapnowanie trawnika. Tak pozbędziesz się mchu z trawy

Wapnowanie trawnika wykonuje się tylko wtedy, kiedy pH spada poniżej 5,5. Test można przeprowadzić specjalnym elektronicznym miernikiem albo papierkiem lakmusowym. Zabieg wapnowania trawnika przeprowadza się poza sezonem wzrostu. Można to zrobić jesienią, zazwyczaj z początkiem października aż do listopada. Natomiast wiosną, najlepiej rozsypać nawozy wapniowe na początku marca. Jeszcze przed wzrostem traw. Takie preparaty są bogate w azot, potas, fosfor i magnez. Składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz rozwój traw, a dodatkowo korzystnie oddziałuje na mikroflorę glebową.

ZOBACZ TEŻ: Wzór trik na usunięcie mchu z kostki brukowej. Wydasz tylko 4 zł, a mech i porosty znikną. Porady na wiosnę 2023

QUIZ. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Szybki quiz tylko dla bystrzaków! Pytanie 1 z 10 Buzdygan. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Zwierzę Przedmiot Roślina Dalej