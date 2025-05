Czy wyborcy Konfederacji mogą poprzeć Nawrockiego? Ekspert analizuje

Ekspert analizuje: co zrobi elektorat Konfederacji?

Prezes IBRiS pytany o ostatnie sondaże wyborcze podkreślił, że od dłuższego czasu pokazują one podobny wynik: starcie w drugiej turze prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (KO) i popieranego przez PiS prezesa IPN Karola Nawrockiego oraz zwycięstwo tego pierwszego. Zaznaczył przy tym, że dynamika kampanii w dwóch tygodniach przed II turą wzrośnie a sztaby będą walczyć o poparcie kandydatów, którzy odpadną z wyścigu o fotel prezydencki. Na pytanie, jak zachowa się w II turze elektorat kandydata Konfederacji, odpowiedział, że z dotychczasowych badań wynikało, że "od 60 do 70 proc. jego wyborców była skłonna poprzeć Nawrockiego" lecz zamieszanie w związku ze sprawą nabycia przez niego kawalerki w Gdańsku od starszego człowieka i tłumaczenia kandydata spowodowały "pogłębiającą się niechęć wyborców Mentzena do kandydata popieranego przez PiS". "Elektorat Konfederacji i (Grzegorza) Brauna nie kupił tych tłumaczeń" - dodał.

Czy Mentzen i Braun poprą Nawrockiego?

"Oni zostaną w domu, dlatego, że Rafał Trzaskowski to też nie jest kandydat z ich bajki. Tyle tylko, że jeśli spojrzymy na to, jak wygląda układ arytmetyczny w drugiej turze, to znikający z puli wyborcy Mentzena właściwie Trzaskowskiemu nie szkodzą. Ich nieobecność z jego punktu widzenia nic nie zmienia, a nawet powoduje, że jego wartość procentowa, którą może uzyskać, jest większa" - ocenił. Czas między głosowaniem w wyborach oraz ich II turą, będący niejako "kampanią dogrywkową", zdaniem prezesa IBRiS upłynie w sztabie Nawrockiego na komunikacji skierowanej do wyborców Mentzena i Grzegorza Brauna, by jednak poszli na wybory i oddali głos na kandydata popieranego przez PiS. Ocenił, że o deklarację poparcia Nawrockiego przez tych polityków "pewnie będzie trudno", ale być może udałoby się uzyskać poparcie nie wprost.

"Może jakimiś uzgodnieniami politycznymi uda się ich namówić do tego, żeby powiedzieli to, co Szymon Hołownia powiedział w 2020 roku, czyli +Nie popieram Rafała Trzaskowskiego, ale na Andrzeja Dudę to nie głosujcie+" - powiedział.

