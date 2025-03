i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia u Antoniego Dudka

Wyborcy chcą go wymienić

Dramat Hołowni! Największe rozczarowanie w całym sondażu

Szymon Hołownia może mieć poważne powody do niepokoju. Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, że co trzeci wyborca Trzeciej Drogi chce, by jego ugrupowanie poważnie rozważyło zmianę kandydata na prezydenta. To najwyższy poziom niezadowolenia spośród wszystkich głównych kandydatów. Czy to początek końca politycznych ambicji Hołowni?