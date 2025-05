Karol Nawrocki się przebadał! Mamy wyniki testów na narkotyki

Kandydat popierany przez PiS podczas telewizyjnej debaty z Rafałem Trzaskowskim w pewnym momencie zakrył usta i nos, co wzbudziło podejrzenia. Ludzie zaczęli zastanawiać się, o co chodziło. Sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego i część opinii publicznej sądziła, że sięga po środki niedozwolone. Okazało się, że używał snusa, czyli saszetkę nikotynową – co potwierdził jego sztab i on sam.

Już na dzień po debacie Karol Nawrocki w wywiadzie radiowym przyznał, że były to gumy nikotynowe. I zapowiedział, że najlepiej, by wyjaśnić sprawę, on i jego konkurent zrobią testy na obecność różnych niedozwolonych substancji: - Jutro obaj z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie, w związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach, w tym możemy zbadać, czy są w naszych organizmach narkotyki - zaznaczył kandydat popierany przez PiS.

Rafała Trzaskowski nie zdecydował się na takie badanie, a Karol Nawrocki wykonał je we wtorek (27 maja) w jednym z rzeszowskich punktów laboratoryjnych wykonujących takie testy.

Mamy wyniki badań Nawrockiego na obecność narkotyków

"Super Express" poznał wyniki badań Karola Nawrockiego. Do analizy zostały pobrane próbki z moczu. Według naszych informacji mocz był oddawany w obecności pracowników laboratorium. Co pokazały wyniki? W próbkach pobranych od Nawrockiego nie wykryto niedozwolonych substancji, nie wykryto ani obecności amfetaminy, ani kokainy, ani ekstazy. Nie wykryto też takich środków jak metadon, morfina, metamfetamina, czy marihuana.

Karol Nawrocki w rozmowie z radiem Eska odniósł się też do tego, że Rafał Trzaskowski odmówił udziału w takich badaniach. - Widzimy, że mój kontrkandydat i jego sztab obawiają się w wielu tematach konfrontacji z faktami. Także chyba nie jest gotowy do tego, aby poddawać się kolejnym badaniom - przyznał.

