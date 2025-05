Karol Nawrocki: Zadbam o godne życie Polaków na emeryturze

Trzaskowski odpowiada na słowa Dudy. To mu się bardzo nie spodobało!

Już w niedzielę, 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Od północy rozpocznie się cisza wyborcza. Politycy chcą jednak do końca wykorzystać te ostatnie godziny kampanii, żeby przekonać do siebie wyborców. Według obywatelskiego kandydata popieranego przez PiS rolą prezydenta Polski jest przede wszystkim „obrona Polaków, ich praw i wolności”. – To obrona przed paktem migracyjnym, przed ograniczaniem wolności przez Zielony Ład, zabezpieczenie przed podwyższeniem wieku emerytalnego i kolejną falą drożyzny po wprowadzeniu euro. Prezydent RP musi dbać o równomierny rozwój Polski, o inwestycje w każdej polskiej gminie i każdym mieście. Musi być patronem wielkich inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny i energetyka jądrowa – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

P. CZARNEK: W NASZYCH SONDAŻACH WYGRYWA NAWROCKI TUSK CAŁKIEM OSZALAŁ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zaznacza, że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest rozbudowa armii i trwanie w sojuszu sojusznikami w NATO – szczególnie z USA. Nawrocki zapewnia też, że po objęciu prezydentury zadba o interesy seniorów i zapowiada podwyżki emerytur. – Celem Prezydenta musi być godne życie Polaków na emeryturze i obrona ich praw. To będzie mój cel: waloryzacje odpowiadające na rosnące ceny, utrzymanie i sukcesywne zwiększanie 13. i 14. Emerytury oraz ochrona przed próbą prywatyzacji publicznej ochrony zdrowia. Polska musi szanować i być odpowiedzialna za ludzi, którzy ciężko pracowali i budowali dobrobyt naszej Ojczyzny. To będzie moim celem i najwyższym nakazem – mówi Karol Nawrocki w rozmowie z "Super Expressem".