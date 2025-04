Stanowski składa podpisy w PKW

Krzysztof Stanowski ogłosił, że zebrał wymaganą liczbę podpisów potrzebną do zgłoszenia w Państwowej Komisji Wyborczej. W czasie specjalnej konferencji prasowej przekazał, że udało mu się zebrać aż 4 miliony podpisów. Co, jest rekordowym wynikiem. Stanowski przyznał, że zebrał je w jedynie... 4 dni! - Składam publiczną deklarację, dość takiego zbierania podpisów. Nadchodzi czas cyfryzacji. Od następnych wyborów wprowadzimy nowe, cyfrowe podpisy poparcia. Nie będzie już musieli, drodzy konkurenci, fałszować podpisów(...) Zmienimy Polskę - ogłosił.

W czasie swojego wystąpienia Krzysztof Stanowski zwrócił się m.in. do przedsiębiorców i przedstawił plan na ich wsparcie. W swoim oświadczeniu mocno szokował. Mówił choćby o tym, że ciąża będzie trwała do 7 miesięcy, a legalna aborcja do 14 roku życia.

Na portalu X napisał zaś: - Nikt nie zebrał tylu kartonów co my. Trzy ciężarówki wypełnione pudłami ruszą pod PKW. Ale najpierw orędzie!

Zgłoszenie kandydata na prezydenta. Co musi zawierać?

Zgłoszenia kandydata na prezydenta dokonuje osobiście pełnomocnik wyborczy najpóźniej do godziny 16:00 w 44 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:1) imię (imiona), nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wraz ze wskazaniem jego przynależności do partii politycznej;2) nazwę komitetu wyborczego oraz imię (imiona), nazwisko i adres do korespondencji pełnomocnika wyborczego oraz pełnomocnika finansowego;3) wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania, daty udzielenia poparcia oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia, składając na wykazie własnoręczny podpis, każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata oraz adnotację:"Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej .............. [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach zarządzonych na ................... (dzień, miesiąc, rok).".

Pełnomocnik wyborczy musi też wskazać liczby stron oraz liczbę osób popierających kandydata. Informacje te umieszcza się w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (jeśli liczba stron nie jest znana pełnomocnikowi wyborczemu, w potwierdzeniu wpisuje się podaną przez niego liczbę osób popierających kandydata).

Wybory prezydenckie to najważniejsze wydarzenie polityczne roku 2025. Właśnie mija termin, który pozwala osobom chętnym do startu na wzięcie udziału w walce o prezydenturę. Przypomnijmy, że do 24 marca Państwowa Komisja Wyborcza była zawiadamiana o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na prezydenta w wyborach prezydenckich 2025 r. Do tego dnia istniała możliwość tzw. wymiany kandydata na prezydenta. Do 31 marca był czas na zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Do piątku 4 kwietnia do godziny 16:00 jest ostatni moment na złożenia wymaganych 100.000 podpisów poparcia kandydata na prezydenta przez każdy z komitetów wyborczych.

