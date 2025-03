Magdalena Biejat chce zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?! Mocne słowa! Wszystko wyjaśniła

Moim zdaniem to jest błędne założenie w swojej logice. Ludzie, którzy którzy mają siłę jeszcze pracować, zapewniam pana, i którzy mają do wyboru emeryturę w wysokości 2000 zł albo dalsze utrzymywanie się z pracy, wybierają utrzymywanie się z pracy. Natomiast nie możemy też zmuszać do pracy ponad siły ludzi, którzy przepracowali 40 lat na fizycznie, czy to na budowie, czy to pracując na kasie w Biedronce, bo to też jest jest bardzo ciężka fizyczna praca i oczekiwać, że dalej będą się zaharowywać - oceniła.