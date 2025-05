Magdalena Biejat: To jest najlepszy wynik Lewicy od lat w wyborach prezydenckich

Od rana do późnego wieczora trwało głosowanie w lokalach wyborczych. Uprawnionych było blisko 29 mln wyborców, ale frekwencja dopisała. Po ogłoszeniu wyników głos zabrała m.in. Magdalena Biejat. – Dziękuję tym, którzy pracowali przy mojej kampanii. Zrobiliśmy naprawdę świetną kampanię, możemy być z tego dumni. Bardzo dziękuję tym, którzy mi zaufali. Za to zaufanie, bycie w realu, na TikToku, w Warszawie, Końskich, bardzo wszystkim dziekuję! – powiedziała.

– Nie wolno się poddawać, dalej idziemy do przodu, to nie jest koniec, to początek, niezależnie od wyników. Zobaczymy jeszcze jak ułożą się ostateczne wyniki, jest miejsce na scenie politycznej dla lewicowej agendy – zaznaczyła. Jej zdaniem to jest „najlepszy wynik Lewicy w wyborach prezydenckich od lat”. – Z wyborcami Lewicy muszą się liczyć, jesteście ważni! – stwierdziła.