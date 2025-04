Polacy zachwyceni debatą Super Expressu! Wyrazili swoją opinię

Na debacie Super Expressu po raz pierwszy pojawili się wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. To jednak nie jedyna kwestia, która wyróżniła ją na tle wszystkich innych debat. Największą innowacją była formuła, w której to nie dziennikarze zadawali pytania, a sami uczestnicy. Każdy z nich mógł zadać jedno pytanie dwóm różnym rywalom i jedno do wcześniej wylosowanemu konkurentowi.

Postanowiliśmy sprawdzić, co o takiej formie debaty prezydenckiej sądzą Polacy. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster spytaliśmy ich: Jak oceniasz formułę debaty zorganizowanej przez Super Express, w której 13 kandydatów nie odpowiadało na takie same pytania zadane przez prowadzących, tylko kandydaci zdawali sobie pytania nawzajem?

Jak się okazuje, większość widzów jest zachwycona! Dobrze formułę debaty oceniła aż 86 proc. respondentów! Z kolei pomysł nie spodobał 14 proc. badanych, którzy negatywnie ocenili taką formułę.

Widać, że debata, która opiera się na starciach kandydatów twarzą w twarz, z różnorodnymi pytaniami i możliwością indywidualnego dopasowania ich do konkretnych osób bardzo spodobała się odbiorcom!

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 28-29.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

