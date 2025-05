i Autor: PAP/Leszek Szymański Sławomir Mentzen

Mentzen odcina się od KO?

„Sorry, nie chcę nic z Avonu” - Mentzen do Petru o poparciu dla Trzaskowskiego

Sławomir Mentzen odpowiedział Ryszardowi Petru na sugestię, by Rafał Trzaskowski zawalczył o wolnorynkowy elektorat Konfederacji w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025. Lider Nowej Nadziei nie zostawił wątpliwości, co sądzi o takim pomyśle. W krótkim, kąśliwym wpisie na platformie X napisał: „Sorry, nie chcę nic z Avonu”. Tym samym jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza wspierać kandydata Koalicji Obywatelskiej.