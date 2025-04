Trzaskowski z flagą Polski na debacie "SE"! Zawstydził Nawrockiego?

- Panie pośle, zanim odpowiem na pana pytanie, pozwoli pan, że odpowiem, co tu robi ta polska flaga. To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do Końskich, a potem, gdy zgasły światła porzucił ją, gdy zgasły światła na sali, na której dumnie powiewała. Wszyscy wiemy, co oznacza porzucić flagę na placu boju. Każdy to wie z historii Polski i każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. Flagi się po prostu nie porzuca i dlatego ja dzisiaj tutaj mam - powiedział kandydat KO na prezydenta.