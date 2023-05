Czuwają nad pacjentami od narodzin do późnej starości. Sami nie są już młodzi

Lekarz rodzinny nie bez powodu nazywany jest lekarzem pierwszego kontaktu. To właśnie do niego po pierwszą poradę przychodzi pacjent. Jemu jako pierwszemu zwierza się ze swoich problemów. To lekarz rodzinny jako pierwszy próbuje je zdiagnozować i pomóc w powrocie do zdrowia. Słucha, proponuje, zachęca, ostrzega, radzi… Odwiedza chorych w domach, wykonuje bilanse zdrowia, kieruje do specjalistów. Pod swoją opieką ma tysiące rodzin potrzebujących pomocy. …

– Cieszymy się, że jesteśmy lekarzami rodzinnymi! Że możemy towarzyszyć naszym pacjentom w zmartwieniach i troskach, w szczęściu i radości. Jesteśmy dumni, że mimo nie zawsze sprzyjających wiatrów i wbrew wszelkim, niezależnym od nas przeciwnościom losu nasi pacjenci darzą nas zaufaniem – podkreśla Bożena Janicka.

Według przepisów NFZ lekarz rodzinny powinien mieć pod opieką maksymalnie 2,5 tys. potencjalnych pacjentów. Według portalu wynagrodzenia.pl mediana zarobków lekarza rodzinnego (netto, czyli na rękę) wynosiła 7870 zł (dane ze stycznia 2023 r.).

Od 1 października do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wprowadzono możliwość prowadzenia opieki koordynowanej (OK) przeznaczonej dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu kardiologii, diabetologii, alergologii, chorób płuc i endokrynologii. OK jest modele opieki nad pacjentem 18+, który zakłada, że w poradni POZ) odbywa się koordynacja całego procesu leczenia, czyli: diagnostyka, pierwsze, wstępne diagnozy i diagnozy specjalistyczne, które mają doprowadzić pacjenta do poprawy stanu zdrowia. Lekarz POZ zajmuje się więc profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta. Nad sprawną realizacją tych świadczeń czuwa koordynator. Pacjenci poddani takiej opiece leczeni są w oparciu o indywidualny plan.

Według ostatnich danych GUS, czyli z epidemicznego roku 2021, lekarze pierwszego kontaktu udzielili 32,2 mln porad (wzrost w skali roku o 26,6 proc.) pacjentom do 18 r. życia. Osobom z grupy wiekowej 65+ w 2021 r. lekarze rodzinni udzielili 59,5 mln porad (o 5,8 proc. więcej w porównaniu z 2020 r.). W formie teleporad zrealizowano 48,6 mln porad lekarskich w POZ (spadek w skali roku o 14,4 proc.). W sumie w poradniach POZ udzielono w 2021 r. 171,3 mln porad (łącznie z poradami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; to o 9,7 proc. więcej niż w pierwszym pandemicznym roku 2020).

W Polsce mamy ok. 12 tys. aktywnych zawodowo lekarzy rodzinnych. W tej specjalizacji też widać, że lekarze aktywni zawodowo starzeją się. W 2020 r. średni wiek lekarza rodzinnego wynosił 55,2 l. Rośnie dziura pokoleniowa co widać na poniższym zestawieniu Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodajmy jeszcze, że w każdej gminie powinna być (w zależności od wielkości populacji) przynajmniej jedna poradnia POZ. W 56 gminach nie mają lekarza rodzinnego.

