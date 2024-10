Straciła oko w wypadku. "W moim życiu pomaganie jest jak oddychanie"

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? My to już wiemy!

Aneta jako dziecko straciła oko w wypadku. Kiedy miała sześć lat pomagała w stajni. Koń nagle ją zaatakował. "Podkową przejechał mi przez twarz i zerwał po drodze nos. Policzki zrekonstruowali, a oka nie da się przeszczepić, więc oko się wylało. Jest to zanik oka i od tego dnia jestem osobą jednooczną z niepełnosprawnością" - wspomina w rozmowie z Katarzyną Ziółkowską-Dąbek w podcaście "Siła kobiet".

Jednooka Wojowniczka wiele przeszła

Jako dziecko walczyła o życie i zdrowie. Przeżyła śmierć kliniczną. Początkowo nie widziała wcale. "Pamiętam to, jak być niewidomą, jak już odzyskałam wzrok na jedno oko, no to pytałam się taty, czemu widzę pół obrazu". I choć udało się odzyskać wzrok w jednym oku, w drugim nigdy on nie wróci. "Ja nie odzyskam oka, ono nie odrośnie jak paznokieć czy włos, więc już z tego chcę wyciągać co najlepsze" - mówi Jednooka Wojowniczka.

Długo zajęło jej przepracowanie traumy z dzieciństwa, ale już w okresie nastoletnim wiedziała, że chce i musi zrobić coś ze swoim życiem. Żeby było wyjątkowe, nabrało mocy. Teraz pomaga innym z niepełnosprawnością. "W moim życiu pomaganie jest jak oddychanie" - dumnie ogłasza.

To przekleństwo, które w życiu myślimy, że mamy, może stać się błogosławieństwem, jak i w moim przypadku

Nie chcę, żeby niepełnosprawność definiowała na piękno czy niepiękno

Jak podkreśla Aneta w podcaście "Siła kobiet", w trudnej życiowo sytuacji musimy zacząć od zmiany naszego myślenia. "Jeśli potrzebujemy pomocy, bo sami sobie z tym nie poradzimy, to korzystajmy, bo jest teraz dostępna i życie jest krótkie. Będzie na tej drodze na pewno miliony upadków, słabości i momentów, gdzie powiem: "nie, nie dam rady, poddaję się". I to jest właśnie moment, kiedy masz powiedzieć: "nie, muszę przetrwać ten czas". Zawsze ciężkie okresy mijają, a potem satysfakcja, że się nie poddaliśmy, jest niesamowita. Także trzeba walczyć" - radzi innym, którzy borykają się z różnymi problemami.

Dziś Aneta poma osobom niepełnosprawnym, chce pokazać ich piękno, to, że są wspaniali, a niepełnosprawność w żaden sposób nie ujmuje im niczego.

Jak życie mi coś daje, to biorę to na klatę i idę

Całej rozmowy z Jednooką Wojowniczką posłuchacie w podcaście "Siła kobiet" autorstwa Katarzyny Ziółkowskiej-Dąbek. Kliknij baner niżej i poznaj niesamowitą historię kobiet.