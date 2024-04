Firma GSK Poland otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego

GSK nieustannie angażuje się w rozwój nowych rozwiązań terapeutycznych, które mają wpływ na poprawę zdrowia pacjentów na całym świecie. Dążąc do ciągłego doskonalenia opieki zdrowotnej, w 2020 roku GSK przekształciło funkcjonujący od 1984 roku dział badań klinicznych w globalne centrum badań i rozwoju - GSK R&D Hub. Dziś jest ono częścią GSK Poland Global Hub i jako centrum kompetencji łączy w sobie zaawansowane badania kliniczne, rozwijanie nowych produktów oraz działania z zakresu sztucznej inteligencji.

Przyznanie statusu CBR to efekt wieloletniego zaangażowania firmy w prace badawcze prowadzone w Polsce. Polski GSK R&D Hub aktualnie zatrudnia ponad 700 osób, które koordynują realizację globalnych badań klinicznych w polskich klinikach i szpitalach, a także pełnią nadzór nad badaniami prowadzonymi w Rumunii i na Węgrzech.

- Otrzymanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego to dla nas wielki zaszczyt oraz potwierdzenie naszego nieustannego dążenia do tworzenia nowych standardów w obszarze badań farmaceutycznych. To zobowiązanie do kontynuowania naszej misji, aby łącząc naukę, technologię i umiejętności, razem pokonywać choroby. Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii za docenienie naszych wysiłków oraz zaangażowania w działalność badawczą - powiedział Cristiano Costanzo, dyrektor generalny GSK w Polsce.

- Badania i rozwój stanowią kluczowy element strategii GSK w Polsce. Inwestujemy w prace badawczo-rozwojowe, dążąc do opracowywania innowacyjnych leków i terapii. Jesteśmy przekonani, że połączenie nauki i technologii jest kluczem do rozwiązywania globalnych wyzwań zdrowotnych, stąd uważnie eksplorujemy najnowocześniejsze rozwiązania jak chociażby AI sprawdzając, jak mogą przyspieszyć prace rozwojowe i przyczynić się do skrócenia czasu potrzebnego na opracowanie nowych produktów i znalezienia bardziej efektywnych rozwiązań terapeutycznych. Śledzimy też najnowsze trendy technologiczne, a także budujemy partnerstwa rozwijając nie tylko nowe koncepcje operacyjne, ale również projektując przyszłe kompetencje i sposoby generowania innowacji – powiedział Grzegorz Zając, Poland R&D Hub Lead, Executive Medical Director.

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) przyznawany jest przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii innowacyjnym przedsiębiorstwom, które dzięki prowadzonym w Polsce pracom badawczym stanowią istotne wsparcie naukowe oraz techniczne dla swoich branż i specjalizacji. Status ten pozwala korzystać z szeregu uprawnień, takich jak ulga odliczeniowa, zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych. Obecnie w Polsce status Centrum Badawczo-Rozwojowego posiada jedynie 61 podmiotów gospodarczych.