Natalia latami leczyła córkę z depresji. Opowiada o walce z chorobą

Depresja stanowi coraz większy problem zdrowotny i społeczny w Polsce. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.

To bardzo podstępna choroba. Może powoli rozwijać się latami. Dla osób postronnych zupełnie niewidoczna. Niektórzy mogą mylić ją ze smutkiem czy przygnębieniem. Bardzo dobrze potrafi się maskować. Natalia przekonała się jak bardzo. Jest medykiem z wykształcenia i wie, że depresja jest chorobą. "Dla mnie nie do końca zrozumiałą, natomiast jest to choroba bardzo trudna i ciężka" – opowiada kobieta.

Jej córka Gosia miała problemy z dojrzewaniem, z kontaktami z rówieśnikami. Była dwukrotnie hospitalizowana, bo miała wcześniej próby samobójcze w wieku 16-17 lat. Od tej pory była pod opieką psychiatry i w terapii.

Święta 2020 roku były dla Natalii szczególnie trudne. "Pierwszego dnia świąt zadzwonił do mnie chłopak córki, że Gosia jest nieprzytomna i nie wie, czy żyje, że ma plamy na ciele. No więc ja nie zważając na nic, bo byłam akurat w pracy, pojechałam ją ratować" – opowiada Natalia. To była kolejna próba.

Ten dzień zmienił życie całej rodziny

Córka trafiła do szpitala, przez dwa miesiące była w śpiączce. A jej mama szukała pomocy, konsultowała stan dziecka z różnymi lekarzami. Udało się. Dziewczyna odzyskała przytomność i na nowo uczyła się wielu rzeczy. Zaczęła się walka o jej zdrowie. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie.

Szacuje się, że w Polsce choruje na depresję około 1,5 miliona osób. Najczęściej jest ona diagnozowana u osób między 20. a 40. rokiem życia. Dotyczy wszystkich ludzi i każdej grupy zawodowej. Według statystyk kobiety cierpią na nią dwukrotnie częściej. Uważa się, że ważną rolę odgrywają tu czynniki hormonalne, genetyczne czy psychospołeczne. Depresja jest ciężką chorobą, jednak można ją wyleczyć.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i chcesz porozmawiać z psychologiem, zadzwoń pod numer 116 123 lub 22 484 88 01. Jest bezpłatny. Więcej informacji o pomocy znajdziesz TU.

