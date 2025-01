Od 42 lat zajmuje się córką i wnuczką z oligofrenią. "To była lekcja"

70 tys. Polaków umiera co roku z powodu chorób odtytoniowych

Maria nie lubi słowa niepełnosprawność. Według niej osoby takie są "sprawne inaczej" i tak określa swoją córkę i wnuczkę, które zmagają się z oligofrenią. To niepełnosprawność umysłowa. Objawia się obniżeniem zdolności intelektualnej. Osoba nią dotknięta mierzy się z trudnościami w nauce, komunikowaniu potrzeb czy wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Przyczyny oligofrenii mogą być pierwotne, czyli uwarunkowane mutacjami genetycznymi powstałymi już w okresie płodowym. Są też wtórne, związane z działaniem czynników uszkadzających, którymi mogą być urazy głowy, ciężkie zatrucia czy zakażenia u małych dzieci. I właśnie z tym ostatnim przypadkiem Marii przyszło się mierzyć dwukrotnie. U jej córki i wnuczki w wieku dziecięcym pojawiły się problemy.

Wiele przeszła

"Jestem Maria, zajmuję się od 42 lat córką, która jest sprawna inaczej. I w tej chwili jestem jak gdyby taką pomocniczą mamą, babcią dla mojej wnuczki, która jest orzeczona o niepełnosprawności umiarkowanej" – sama mówi o sobie.

W podcaście "Siła kobiet" opowiada o chorobie córki, walce o jej zdrowie, rehabilitacji, którą znalazła poza granicami Polski. Dziewczynka w wieku dwóch lat zachorowała na wirusowe zapalenie mózgu, co spowodowało niepełnosprawność umysłową. Maria opowiada, jak pomagała dziecku w nauce chodzenia, mówienia i czytania.

Zaczęłyśmy żyć od nowa. Było wszystko troszkę inaczej, także w moim sercu. Ludzie nie potrafią się cieszyć z tego, że mają w domu zdrowe dzieci - że chodzą, mówią, dotykają, piszą. Natomiast to u mnie była wielka radość, święto, prawie że narodowe, jak się coś udało na nowo nauczyć. To była lekcja dla nas wszystkich, którą pięknie odrobiliśmy.

Samodzielność

Maria latami walczyła o samodzielność córki i się udało. Kinga wyszła za mąż i urodziła córkę, Emilkę, która również ma zdiagnozowaną niepełnosprawność umysłową. Maria opowiada o swoich doświadczeniach związanych z wychowaniem wnuczki i o tym, jak pomagała jej w nauce i rozwoju.

Kobieta podkreśla, że to, co się przytrafiło jej córce czy wnuczce, zweryfikowało osoby, które się w jej otoczeniu pojawiały. Dużo przykrości spotkało ją ze strony innych. Co najbardziej bolało? Całej rozmowy posłuchacie, klikając w baner poniżej.