Dwie ogromne wygrane Eurojackpor w Polsce. To ich najlepsze święta w życiu!

Ogromna kasa!

Do wygrania było 100 milionów złotych, jednak nikomu tym razem nie udało się rozbić ogromnej świątecznej kumulacji w Eurojackpot. I chociaż do pełni szczęścia zabrakło tylko jednej liczby, los uśmiechnął się do dwóch graczy z Polski. Na ich konta trafi naprawdę ogromna kwota. To najlepszy prezent pod choinkę, jaki mogli sobie wymarzyć!