Alert RCB w Zielonej Górze! "Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca...". O co chodzi?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało alert do mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Ten komunikat trzeba potraktować bardzo poważnie, ponieważ ma on związek z pożarem hali, w której składowane były substancje niebezpieczne. W sobotę (22 lipca 2023 r.) do walki z żywiołem ruszyło ponad 20 zastępów straży pożarnej.