Ciała matki i córki w Przytoku pod Zieloną Górą. Kobiety zatruły się tlenkiem węgla?

Matka i córka, których ciała znaleziono w Przytoku pod Zieloną Górą, prawdopodobnie zatruły się tlenkiem węgla - informuje "Gazeta Lubuska", powołując się na prokuraturę w Zielonej Górze. Do zdarzenia doszło 30 stycznia br., choć sprawa wyszła na jaw kilka tygodni później. Już na początku policja wykluczyła wstępnie, by do śmierci 32-i 60-latki przyczyniły się osoby trzecie, co potwierdziła teraz prokuratura. Śledczy czekają jeszcze na wyniki sekcji zwłok, ale wszystko wskazuje, że prawdopodobna jest wcześniejsza hipoteza o tym, że do zgonu obu kobiet doszło na skutek zatrucia tlenkiem węgla (czadem).

