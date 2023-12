Drogowy recydywista pruł mercedesem. Wiózł dzieci, a mandat wbił go w fotel

19-latek z BMW skosił 15-latkę! To karany drifter z ronda. Stanie przed sądem

Niebo nagle rozświetlił błysk, wszystko trwało 3 sekundy. Niektórzy myśleli, że to kometa!

Co to było?

Snajper terroryzuje osiedle w Zielonej Górze. Strzela do ludzi i zwierząt. Mieszkańcy przerażeni

Zielona Góra. Pruł trasą S3 na złamanie karku. Drogowy recydywista nie uciekł policji

Policjanci zielonogórskiej drogówki w sobotę, 2 grudnia, pełnili służbę na trasie S3 w ramach grupy Speed. Kontrolują prędkość kierowców jeżdżąc po S3 nieoznakowanym radiowozem. Około godz. 11.30 zmierzyli prędkość pędzącego mercedesa. Okazało się, że kierowca jedzie z prędkością 193 km/h! Tymczasem mógł jechać najwyżej z prędkością 120 km/h. Kierujący po chwili został bezpiecznie zatrzymany do kontroli. Kierujący mercedesem jechał z tak duża szybkością i… wiózł dwoje dzieci. Podczas sprawdzania kierowcy okazał się, że to nie jego pierwszy raz. W tym wypadku został potraktowany jak recydywista. W październiku ub.r. 34-latek zapłacił mandat za przekroczenie prędkość o ponad 30 km/h. Jego mandat został więc podwojony. Kierowca mercedesa dostał od zielonogórskich policjantów mandat w wysokości 5 tys. zł. Na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjantom o swojej prędkości powiedział tylko: "wiem, że to było za dużo...".

Szybka jazda skończyła się wysokim mandatem. Grupa SPEED w akcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.