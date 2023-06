Łzy same napływają do oczy. 8-letnia Nina choć na chwilę zapomniała o śmiertelnej chorobie

Emu na terenie szkoły pod Sulęcinem. Nieproszony gość znieczulony na placu zabaw

Emu, pochodzący z Australii wielki ptak, wtargnął na teren szkoły podstawowej w Gądkowie Wielkim, po tym jak uciekł z jednego z lokalnych gospodarstw. Z uwagi na obecność często mylonego ze strusiem zwierzęcia uczniowie i nauczyciele placówki zostali w środku budynku do momentu przyjazdu strażaków. Osiągający nawet 2 m wysokości emu został zagoniony przez funkcjonariuszy z Sulęcina na zamknięty plac zabaw, dzięki czemu wszyscy mogli opuścić budynek. Na miejsce wezwano również służby weterynaryjne, które znieczuliły ptaka, by przetransportować go do gospodarstwa, z którego udało mu się wydostać. W działaniach brali udział druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gądków Wielkim. i funkcjonariusze JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

Sonda Czy miałeś kiedyś nieprzyjemne zdarzenie związane ze zwierzętami? Tak Nie