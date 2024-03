Wypadek w Zielonej Górze

Audi ścinało wszystko na swojej drodze. Dramat przy przejściu dla pieszych [Zdjęcia]

Piotr Jędzura | sch 10:19

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek (19 marca) przy ul. Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Kierująca audi ścięła słup sygnalizacji świetlnej, znaki drogowe i drzewo. Na koniec uderzyła w dacię. Kobieta i małe dziecko zostały zabrane do karetki pogotowia ratunkowego.