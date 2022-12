Podeszły do płonącego auta! Ogień trawił pasażera. Tragiczny finał pożaru w Lubuskiem

Lubuskie. Zwęglone zwłoki w spalonym samochodzie koło Krzeszyc

Policjanci dostali zgłoszenie w tej sprawie w poniedziałek, 19 grudnia około godz. 17.15. Jak wynikało ze wstępnych informacji, przy drodze wojewódzkiej nr 134 nieopodal miejscowości Krzeczyce doszło do pożaru samochodu. Płonące auto zauważyły dwie kobiety. To one wezwały służby. - Kiedy podeszły do samochodu zauważyły w nim człowieka i chciały mu pomóc. W volkswagenie touranie zaczęły jednak pękać opony i ogień był coraz większy. Wówczas kobiety wezwały na pomoc strażaków - opowiada Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie. Po ugaszeniu pożaru na miejscu pasażera znaleziono zwęglone zwłoki. - Na razie nie znamy tożsamości i płci tej osoby. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza i biegły z zakresu pożarnictwa. Ciało zostanie zabezpieczone do sekcji zwłok - dodaje rzeczniczka policji. Póki co nie wiadomo, co dokładnie się stało. Stróże prawa pracują nad sprawą.

