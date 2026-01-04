Zgubili się w lesie pod Sulechowem. Minuty dzieliły ich od tragedii!

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się w niedzielne popołudnie w lesie w okolicach Sulechowa. Jak poinformowała policja w Zielonej Górze na swoim profilu w mediach społecznościowych, dwoje 67-letnich mieszkańców wybrało się około godziny 14 na spacer. Niestety, podczas przechadzki seniorzy zgubili drogę i nie byli w stanie samodzielnie odnaleźć wyjścia z kompleksu leśnego.

Na szczęście przed godziną 16 udało im się skontaktować ze służbami. Policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwania. Do akcji włączyli się również strażacy oraz leśniczy, ponieważ część leśnych dróg była nieprzejezdna. Warunki były trudne – niskie temperatury i zalegający śnieg znacząco utrudniały działania.

Po kilkudziesięciu minutach intensywnych poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli zagubionych spacerowiczów. Seniorzy byli wyraźnie przestraszeni, ale – co najważniejsze – cali i zdrowi. Po zakończeniu akcji bezpiecznie wrócili do domu.

Policja podkreśla, że ta sytuacja powinna być przestrogą dla innych. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przypominają, że obecnie panują bardzo trudne warunki atmosferyczne. Niskie temperatury oraz obfite opady śniegu sprawiają, że nawet krótki spacer do lasu może szybko przerodzić się w zagrożenie dla zdrowia i życia.

Mundurowi radzą, by unikać samotnych i wieczornych wyjść do lasu, szczególnie podczas mrozów, oraz by zawsze informować bliskich o planowanej trasie.

Dbajmy o siebie i swoich bliskich, a gdy zauważymy, że ktoś może potrzebować pomocy, reagujmy – apelują policjanci.