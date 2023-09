Zielona Góra. Nastolatkowie potrąceni na przejściu dla pieszych. Szokujące wideo

68-latek potrącił na przejściu dla pieszych na ul. Długiej w Zielonej Górze dwóch nastolatków, co zrobił zresztą na oczach policji. Do zdarzenia doszło w czwartek, 21 września, ale mundurowi poinformowali o wszystkim kilka dni później, publikując wideo. Widać na nim, że 12- i 14-latek na pewno nie weszli na pasy w ostatniej chwili, prosto pod nadjeżdżający samochód. Byli już na środku przejścia, gdy uderzył w nich jadący ze znaczną prędkością mężczyzna. Jeden z poszkodowanych wyleciał w powietrze, spadając na swojego kolegę, po czym razem przewrócili się na jezdnię. Nagranie wypadku wygląda drastycznie, ale obaj poszkodowani nie odnieśli poważnych obrażeń ciała. Młodszego zabrał do szpitala ojciec, a drugiego - pogotowie, ale obaj opuścili placówkę wkrótce później. Świadkiem potrącenia był w dodatku jeden z policjantów z Zielonej Góry, bo w tym czasie na prostopadłej do Długiej ulicy radiowóz stał na światłach.

- Mundurowi odstąpili od ukarania kierowcy od razu po zdarzeniu, ponieważ uznali, że jest to tak rażące naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, że skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Poza tym zatrzymali mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.