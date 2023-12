i Autor: Straż Miejska Zielona Góra Pomogą odpalić samochód w zimie. Nowe zadanie strażników miejskich

Kierowcy się ucieszą

Pomogą odpalić samochód w zimie. Nowe zadanie strażników miejskich

Piotr Jędzura | SES 7:46 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Choć mroźne dni dopiero tak naprawdę się zaczynają, to minusowe temperatury już dały się we znaki zielonogórskim kierowcom. Otwarte maski samochodów i kierowcy bezsilnie rozkładający ręce to coraz częstszy obrazek, zwłaszcza podczas mroźnych poranków.