Przyjechał do marketu po alkohol i od razu go wypił. Po chwili zawiesił auto na skarpie

Policjanci zielonogórskiej drogówki w środę, 3 stycznia, zatrzymali kompletnie pijanego 52-letniego mężczyznę. Wpadł na parkingu przy ulicy Wyszyńskiego. Niemal zjechał ze skarpy przed marketem. Na szczęście tylne koło samochodu zablokował krawężnik i pojazd nie stoczył się ze skarpy na chodnik, a jedynie na niej zawiesił.

Mężczyzna przyjechał do Zielonej Góry z okolic Krośna Odrzańskiego, jak twierdził jako pasażer. Gdy kierująca wysiadła z volkswagena, mężczyznę znudzony długim oczekiwaniem postanowił pojechać do pobliskiego sklepu. Kupił alkohol i do razu go wypił. 52-latek wydmuchał trzy promile alkoholu. W takim stanie chciał wrócić do miejsca, w którym miał czekać na kierującą. To mu się jednak nie udało, ze względu na stan, w jakim się znajdował.

- Ponadto policjanci ustalili, że mężczyzna ma orzeczony ponad dwa lata temu zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę po alkoholu – mówi podinsp.. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze. Za popełnione przestępstwa, jazdę po pijanemu i złamanie sądowego zakazu oprowadzenia znowu stanie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.