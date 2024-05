i Autor: Piotr Jędzura Straż pożarna

Tego jeszcze nie było

Znaleźli 2-latkę z nakładką sedesową na szyi! Na miejscu służby ratownicze. Co się stało?!

Strażacy OSP Skwierzyna zostali wezwani w poniedziałek, 20 maja, do pomocy w ściągnięciu z szyi 2-letniej dziewczynki nakładki sedesowej. Założyła ją na siebie przez głowę podczas zabawy, ale przedmiot zaklinował się i poszkodowana nie mogła go zdjąć. Rodzice 2-latki również nie byli w stanie jej pomóc, ale zrobili to druhowie, używając specjalnych nożyczek.