Śmiertelny wypadek na obwodnicy Zielonej Góry. Nie żyje kobieta

Ciało jej męża było w strasznym stanie. Poszedł na spacer z psem i nie wrócił. To był morderczy atak zwierzęcia?

Do tego tragicznego wypadku doszło w środę (22.11) przed godz. 17. Na obwodnicy Zielonej Góry czołowo zderzyły się opel oraz jeep. Jeden z samochodów uderzył jeszcze w ciężarówkę przewożącą drewno. Na miejsce wypadku zostały wezwane służby ratunkowe. Szybko dojechały wozy zielonogórskich strażaków, policja oraz wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycy zajęli się nieprzytomną kierującą oplem. Kobieta była długoreanimowana. – Niestety mimo wysiłków ratowników nie udało się. Kobieta zmarła na miejscu wypadku – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze. Kierującemu jeepem nic poważnego się nie stało; uskarżał się na ból nogi. Na miejscu wypadku pracują policjanci oraz prokurator. – Trwa ustalenie przyczyny oraz okoliczności w jakich doszło do śmiertelnego wypadku – mówi podinsp. Stanisławska. Droga jest zamknięta. Utrudnienia potrwają co najmniej kilka godzin.