Żagań. Pies zamknięty w mieszkaniu przez 3 dni. Gdzie są właściciele?

Policja próbuje namierzyć właścicieli mieszkania w Żaganiu, którzy zostawili w nim swojego psa i wyjechali. Intensywne szczekanie psa zaczęło się w piątek, 28 lipca, a w związku z tym, że zwierzę nie przestawało, ujadając nawet w nocy, sąsiad powiadomił o wszystkim mundurowych. W niedzielę, 30 lipca, na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy z uwagi na to, że w lokum nikt nie odpowiadał, dostali się do środka po drabinie i przez okno. Uratowany pies trafił do schroniska, gdzie ma oczekiwać na powrót właścicieli. - Prowadzimy czynności w tej sprawie, ale na razie nie udzielamy żadnych szczegółowych informacji odnośnie przyczyn zdarzenia. Trwa też ustalanie tożsamości właścicieli mieszkania - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu.

