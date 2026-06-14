Tajemnicze ogłoszenie policjantów. Śmierć kobiety i poszukiwany kierowca

Policja szuka kierowcy Volkswagena. Może mieć ważne informacje o śmierci kobiety

Policja z Żar apeluje o pomoc w pewnym śledztwie. Sprawa dotyczy śmierci kobiety, której ciało zostało odnalezione 13 czerwca w Lubsku w województwie lubuskim. Śledczy poszukują samochodu marki Volkswagen Polo o numerach rejestracyjnych FZ 4397S. To srebrny hatchback wyprodukowany w 2002 roku. Jak podkreślają funkcjonariusze, pojazdem może poruszać się mężczyzna, który może posiadać ważne informacje dotyczące okoliczności śmierci kobiety.

„Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żarach poszukują pojazdu marki Volkswagen Polo o numerach rejestracyjnych FZ 4397S koloru srebrnego, typu hatchback, rocznik 2002, którym może poruszać się mężczyzna mogący posiadać informację na temat okoliczności śmierci kobiety” – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Wiadomo jedynie, że zwłoki zostały ujawnione w sobotę, 13 czerwca, na terenie Lubska w powiecie żarskim

Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia szczegółów dotyczących samego zdarzenia. Nie podano informacji o przyczynie śmierci kobiety ani miejscu, w którym dokładnie odnaleziono jej ciało. Wiadomo jedynie, że zwłoki zostały ujawnione w sobotę, 13 czerwca, na terenie Lubska w powiecie żarskim. Funkcjonariusze podkreślają, że poszukiwany mężczyzna nie jest obecnie przedstawiany jako sprawca. Policja informuje jedynie, że może posiadać informacje, które pomogą w wyjaśnieniu okoliczności śmierci kobiety. Dlatego tak ważne jest ustalenie, gdzie znajduje się samochód i kto nim podróżował.

„Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca, gdzie znajduje się pojazd proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 7941 411, 519 534 717 lub pod numerem alarmowym 112” – apeluje policja. Opublikowano również zdjęcie poszukiwanego samochodu. Śledztwo w sprawie śmierci kobiety trwa.

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