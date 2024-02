Koszmarny wypadek

To był drogowy koszmar. Zginęło pięcioro młodych ludzi. Starosta: "Tu będzie bezpiecznie"

Piotr Jędzura | SES 14:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Niewyobrażalna tragedia, do której doszło na trasie koło Skąpego, wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami woj. lubuskiego. Audi rozbiło barierki i wpadło do stawu. Zginęło pięcioro młodych osób. Ofiarami byli 19-latkowie Wojtek i Dominik, 17-letni Kuba i dwie 18-latki Kornelia i Weronika. Mimo, że od wypadku minęło już kilka lat, to miejsce wciąż uznawane jest za bardzo niebezpieczne, jednak to ma się zmienić. W tym miejscu będzie znacznie bezpieczniej.