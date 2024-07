i Autor: zrzut ekranu bandyci drogowi (X)

nie uniknie kary!

Kierowca PKS robił to za kierownicą! Pasażerka wyciągnęła telefon, wszystko się nagrało

To szczyt nieodpowiedzialności! Jedna z pasażerek autobusu PKS na trasie Zielona Góra - Gubin zauważyła, że kierowca korzystał z telefonu i prowadził wideorozmowę. Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie robił tego podczas prowadzenia pojazdu. Nagranie trafiło do sieci i wywołało burzę w sieci. Co grozi kierowcy za korzystanie z telefony w trakcie jazdy?