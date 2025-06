Tragedia w Kargowej: Jechał 110 km/h, auto bez hamulców! Nowe fakty po roku od śmierci trzech kobiet

Leżał na krawędzi peronu, mogło dojść do tragedii. Na pomoc ruszyli funkcjonariusze SOK

Powinien jechać 50 km/h, jechał co najmniej 110 km/h

Informacje przekazał w rozmowie z PAP Robert Kmieciak, prokurator okręgowy w Zielonej Górze. Biegli w ekspertyzie wskazali prędkość z jaką 23-latek jechał w chwili potrącenie trzech kobiet. - Prędkość ta wynosiło co najmniej 110 km/h – podał prok. Kmieciak. W miejscu, w którym doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. – Biegli ustalili też, że kierowca jechał samochodem z niesprawnymi hamulcami – powiedział prokurator Kmieciak.

Zdaniem biegłych 23-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Sprawca zdawał sobie sprawę, że w Kargowej odbywa się miejska impreza i na drodze jest duży ruch samochodów oraz pieszych.

– podał prokurator Kmieciak.

Biegli zaznaczyli, że powinien dostosować prędkość do warunków, jakie wtedy panowały i jechać najwyżej 40 km/h, maksymalnie do 50 km/h. Zielonogórska prokuratura otrzymała również wyniki badań toksykologicznych śmiertelnie potrąconych kobiet. – Ofiary wypadku nie były pod wpływem alkoholu ani żadnej innej używki – powiedział prokurator okręgowy.

Jaka kara grozi 23-letniemu kierowcy?

Zgodnie z opinią biegłych 23-latek odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Grozi mu za to kara do 8 lat więzienia.

Nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ stanowi uzupełnienie i doprecyzowanie o szczegóły, które wskazali biegli. Dla mnie oczywistym było, że kierowca jest odpowiedzialny za spowodowanie tego wypadku, natomiast do tej pory nie były nie znane jego okoliczności oraz stopnień zawinienia sprawcy.

– podał mecenas Robert Kornalewicz, pełnomocnik rodziny jednej z ofiar wypadku.

Matka, córka i wnuczka zginęły podczas miejskiego święta

Do tragedii doszło w sobotę (1 czerwca 2024 r.) nocą w Kargowej podczas miejskiego święta. Kierowca fiata śmiertelnie potrącił trzy kobiety w wieku 28 lat, 46 lat i 72 lat, które przebiegały przez jezdnię. Ofiary to matka, córka oraz wnuczka. Dwie kobiety zmarły na miejscu wypadku, trzecia w szpitalu.

Świebodzińska prokuratura rejonowa zaraz po wypadku wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku. Sąd uznał jednak, że nie ma takiej potrzeby. Pomimo zaskarżenia takiej decyzji przez prokuraturę, sąd zastosował wobec 22-latka dozór policji. Prokuratura ustaliła, że młody mężczyzna był wcześniej karany za łamanie przepisów podczas jazdy.