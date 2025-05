Ogromne zniszczenia!

Potężne zderzenie na DK 27! Kierujący audi nie żyje, karetki zabrały dwie kobiety z drugiego auta [ZDJĘCIA]

Kierujący audi zginął w zderzeniu z drugim samochodem tej samej marki na drodze krajowej nr 27 pod Żarami w poniedziałek, 26 maja. Do wypadku doszło ok. godz. 15. Ranne zostały dwie kobiety podróżujące osobówką, które zostały zabrane do szpitala karetkami pogotowia. Droga krajowa nr 27 jest zablokowana w obu kierunkach.