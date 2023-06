Łzy same napływają do oczy. 8-letnia Nina choć na chwilę zapomniała o śmiertelnej chorobie

Auto wjechało do jeziora Linie. Zaginiony 24-letni Hubert znaleziony martwy

Po tym jak osobowe auto wjechało do jeziora Linie pod Zieloną Górą, służby ratownicze wyłowiły z akwenu ciało 24-letniego Huberta K. Zgłoszenie o pojeździe, który znalazł się w wodzie, wpłynęło do policji w piątek, 23 czerwca, po godz. 22. Do zdarzenia doszło w pobliżu znajdującego się nad jeziorem ośrodka wypoczynkowego. Akcja ratownicza ujawniła, że mężczyzny nie było w środku, dlatego rozpoczęły się poszukiwania, a 24-latek otrzymał status osoby zaginionej. Działania licznych służb, w tym policji, strażaków PSP i OSP oraz nurków zakończyły się w godzinach przedpołudniowych w niedzielę, 25 czerwca. Z jeziora Linie wyłowiono ciało Huberta K., a sprawa jego śmierci trafiła do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

