W tych polskich miastach nie padało od początku maja. Aż trudno w to uwierzyć

W maju w tych miastach nie spadła ani kropla deszczu. Zaskakujące!

Od początku maja w Zielonej Górze (woj. lubuskie) i Pile (woj. wielkopolskie) nie odnotowano żadnych opadów deszczu. Mieszkańcy tych miast przez większość dni mogli cieszyć się słoneczną pogodą. Aż połowa miesiąca upłynęła im bez zmartwień, czy mają ze sobą parasolkę. Należy jednak pamiętać, że długotrwały brak deszczu niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw - to m.in. ryzyko wystąpienia suszy czy pożarów, które w ostatnim czasie pojawiają się w różnych regionach Polski z niepokojącą częstotliwością.

Czy ta sytuacja będzie utrzymywać się dłużej? Według najnowszych prognoz pogody, w najbliższym czasie w tych dwóch miastach można spodziewać się pogodowych zmian. Jeśli chodzi o Piłę, najbliższe opady deszczu prognozowane są na sobotę, 18 maja. Padać ma także w poniedziałek, 20 maja, i we wtorek, 21 maja. Mimo deszczowych prognoz, w tych dniach maksymalna temperatura będzie wynosić ok. 23-24 st. C.

Co do sytuacji w Zielonej Górze, na opady należy przygotować się już w niedzielę, 19 maja, a w poniedziałek, 20 maja, w mieście mogą wystąpić nawet burze z deszczem. Odczuwalna temperatura, według prognoz, ma wynieść ok. 25 st. C. Pamiętajmy, że wysokie temperatury wraz z opadami deszczu oznaczają nieprzyjemną duchotę - weźmy to pod uwagę, gdy będziemy wychodzić z domów.

