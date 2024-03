Złodzieje zatrzasnęli się w aucie, które chcieli ukraść! Byli kompletnie pijani

Kompletnie pijani złodzieje próbowali ukraść samochód. Zatrzasnęli się w środku

Dwaj pijani mężczyźni kręcili się po parkingu przy ulicy Morelowej w Sulechowie, sprawdzając, czy któryś samochód nie jest otwarty. Niestety, właściciel pewnego Rovera akurat zapomniał zamknąć swój pojazd. Zostało to zauważone przez złodziei. Mężczyźni weszli do środka i postanowili ukraść pojazd. Zniszczyli stacyjkę i usiłowali połączyć kable, ale byli tak nieudolni, że... zatrzasnęli się w środku samochodu. Zdesperowani rabusie postanowili wybić którąś z szyb, by wydostać się z pułapki. Najpierw próbowali wybić przednią, ale tylko popękała. Udało im się wybić boczną i tamtędy uciekli. Ktoś będący świadkiem tych wszystkich zabiegów wezwał policję. Na szczęście wandali udało się szybko namierzyć.

"Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 30-latek miał ponad 2 promile, natomiast od 18-latka pobrano krew do badań"

"Zatrzymani mężczyźni to 18 i 30-latek, mieszkańcy Sulechowa. Od obydwu mężczyzn wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 30-latek miał ponad 2 promile, natomiast od 18-latka pobrano krew do badań, bo odmówił poddania się badaniu" - piszą lubuscy policjanci na swojej stronie internetowej. Jak dodają, tej nocy wandale uszkodzili jeszcze jeden zaparkowany w Sulechowie samochód, powodując straty łącznie na kilkanaście tysięcy złotych. Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży pojazdu i uszkodzenia mienia, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy ograniczyłeś/aś podróże samochodem przez rosnące ceny paliw? Tak Nie

CHCIELI UKRAŚĆ SAMOCHÓD - ZATRZASNĘLI SIĘ WEWNĄTRZ! Młodzi mężczyźni chcieli ukraść auto. W tym celu zniszczyli stacyjkę i próbowali połączyć wyrwane kable. Zrobili to tak nieudolnie, że znaleźli się w pułapce - nie mogli wydostać się z pojazdu.https://t.co/GMdKRuugcF pic.twitter.com/LM3WOL75gN— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) March 6, 2024

FSO Polonez. Co wiesz o symbolu polskiej motoryzacji? Pytanie 1 z 10 Rozwiń skrót FSO: Firmowe Samochody Osobowe Fabryka Samochodów Odnowionych Fabryka Samochodów Osobowych Dalej