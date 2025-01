Spadki sprzedaży, zwolnienia pracowników, likwidacja fabryk. Obecne zmiany w branży motoryzacyjnej prezes Hondy Toshihiro Mibe określił mianem wydarzeń zdarzających się raz na 100 lat. Jednym z powodów jest chińska konkurencja. - Musimy rozbudować potencjał do 2030 roku, by móc podjąć z nimi walkę, w przeciwnym wypadku zostaniemy pokonani - przestrzegł Toshihiro Mibe w czasie konferencji zapowiadającej połączenie Hondy z Nissanem i Mitsubishi Motors.

Dlaczego chińskie koncerny motoryzacyjne są tak dużym zagrożeniem dla gigantów motoryzacyjnych z Europy czy wspomnianej Japonii? Przede wszystkim są dotowane przez chiński rząd (który w wielu z nich ma swoje udziały), dzięki czemu, nawet pomimo unijnych ceł, mogą zaoferować bardzo konkurencyjne ceny i jednocześnie bogate wyposażenie. Klienci otrzymują samochody o nowoczesnym wyglądzie, naszpikowane najnowszymi technologiami w standardzie. Do tego pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP i długa, np. 7-letnia gwarancja, która ma być dowodem na jakość tych samochodów.

Skala i plany rozwoju są spektakularne, chińskie koncerny budują fabryki w Europie, m.in. w Hiszpanii i na Węgrzech. Marki takie jak MG czy Omoda i Jaecoo, wchodząc na polski rynek, rozpoczęły współpracę z kilkunastoma dealerami jednocześnie. W ciągu roku MG zbudowało sieć 24 salonów w całej Polsce, z których 23 posiadają własne serwisy. Marka już zapowiada dalszą ekspansję – do końca 2025 roku planuje otworzyć 40 punktów sprzedaży. Z kolei Omoda i Jaecoo chce mieć w tym roku 45 salonów w Polsce i dostarczać części do serwisów z podwarszawskiego magazynu w 24 godziny. Do galerii handlowych w całej Polsce powróciły minisalony, w których można obejrzeć flagowe modele, porozmawiać z handlowcami i zapisać się na jazdy testowe. Chińskie marki szybko stają się rozpoznawalne - koncerny sponsorują duże wydarzenia sportowe. Symbolicznym jest fakt, że chiński koncern BYD zastąpił Volkswagena jako główny sponsor Euro 2024.

O ile sprzedaż "chińczyków" w Europie jest wciąż jeszcze liczona w tysiącach egzemplarzy, to w przypadku rodzimego rynku mowa już o milionach. Liderem jest BYD z ponad 4 mln sprzedanych aut. Yilun Zhang, ekspert rynku motoryzacyjnego, stwierdził na X, że "2024 był rokiem brutalnych walk", które zaostrzą się w kolejnych miesiącach.

Sprzedaż samochodów elektrycznych i hybryd w Chinach w 2024 roku:

BYD: 4,27 mln (+41,1 proc. r/r)

Geely: 2,18 mln (+32 proc.)

Li Auto: 500 tys. (+49 proc.)

HIMA (Huawei): 445 tys. (49 474 w grudniu)

Lynk & Co: 285 tys. (+30 proc.)

Zeekr: 222 tys. (+87 proc.)

NIO: 221 tys. (+38,7 proc.)

XPeng: 190 tys. (36 695 w grudniu)

Xiaomi Auto: 135 tys. (25 tys. w grudniu).

W przypadku chińskich marek liderem w Polsce w 2024 roku było MG (brytyjska marka o 100-letniej historii, od 2006 roku należąca do chińskiego koncernu SAIC) z ponad 5 tys. sprzedanych egzemplarzy. MG zadebiutowało w Polsce na koniec 2023 roku.

Jakie chińskie samochody są dostępne w Polsce?

Na polskim rynku dostępnych jest coraz więcej chińskich marek motoryzacyjnych, oferujących różnorodne modele samochodów. W ostatnich latach na polskim rynku pojawiły się takie marki jak:

MG - brytyjska marka z chińskim kapitałem, oferująca modele takie jak MG ZS EV (elektryczny SUV) oraz MG HS (SUV z silnikiem benzynowym).

