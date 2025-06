i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS Buspasy na Puławskiej w Warszawie

Kierowcy stracą duży przywilej. Zostało pół roku, ale pojawiła się nadzieja

Możliwość jazdy buspasami to – obok bezpłatnego parkowania w miejskich strefach – jeden z największych przywilejów kierowców samochodów elektrycznych. Zgodnie z ustawą o elektromobilności, uprawnienie to obowiązuje jednak tylko do 1 stycznia 2026 roku. Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury, czy planuje przedłużyć ten termin. Okazuje się, że jest szansa, że samochody elektryczne dalej będą mogły poruszać się buspasami, przynajmniej w niektórych miastach.