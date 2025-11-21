Najkrótsza ekspresówka w Polsce ma mniej niż 5 km. Gdzie się znajduje?

Najdłuższa trasa w Polsce

Tytuł najdłuższej drogi krajowej w Polsce należy do DK8, której łączna długość wynosi około 780 kilometrów, z czego około 530 km stanowi droga ekspresowa. Trasa przebiega przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie, łącząc południowy zachód kraju z północno-wschodnią granicą.

Polskie autostrady i ekspresówki

Najdłuższą autostradą w Polsce jest A4, rozciągająca się od granicy w Zgorzelcu do przejścia granicznego w Korczowej – w sumie 669 kilometrów nieprzerwanej trasy.

Z kolei tytuł najkrótszej drogi ekspresowej przypadł warszawskiej S79, która łączy ulicę Marynarską z Południową Obwodnicą Warszawy (S2). Jej długość to zaledwie 4,9 km. Niewiele dłuższa jest S86 między Sosnowcem a Katowicami – ma 5,9 km.

Najdłuższy most drogowy w Polsce

Wśród imponujących konstrukcji drogowych na prowadzenie wysuwa się most w ciągu autostrady A1 w Rozgartach koło Grudziądza, o długości 1953,6 metra. Sam most nurtowy nad Wisłą ma 400 metrów, a estakady dojazdowe – 995 m i 563 m.

Łącznie w zarządzie GDDKiA znajduje się ponad 10 tysięcy obiektów mostowych, których długość sumaryczna to około 570 kilometrów, a powierzchnia przekracza 8,4 miliona m2.

26 kilometrów bez zakrętu

Jeśli marzysz o jeździe po drodze bez zakrętów, idealnym miejscem będzie DK62 między Wyszkowem a Serockiem. Ten odcinek o długości 26 kilometrów jest uznawany za najbardziej prostą drogę krajową w Polsce – kierowcy nie napotkają tam żadnego zakrętu.

Najwyżej położone drogi w Polsce

Rekord wysokości wśród dróg krajowych należy do DK5 (dawniej DK3), przebiegającej przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską na granicy z Czechami, położonej na 886 m n.p.m.

Na drugim miejscu znajduje się DK49 w Jurgowie, przed granicą ze Słowacją – 858 m n.p.m., a trzecie miejsce zajmuje rondo końcowe DK47 w Zakopanem na wysokości ok. 810 m n.p.m.

Dla porównania – najwyżej położona droga publiczna w Polsce, choć nie krajowa, to DW960 przez Głodówkę (1141 m n.p.m.), a rekord wysokości bitumicznej drogi prowadzącej do Morskiego Oka sięga aż 1409 m n.p.m.

