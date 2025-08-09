Nowa limuzyna prezydenta Karola Nawrockiego. Koniec ery Mercedesa

Jakim samochodem jeździ prezydent Polski?

W dniu zaprzysiężenia prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą przemierzali ulice Warszawy w czarnym BMW serii 7 najpewniej w wersji Protection, czyli opancerzonej. Przejazd zabezpieczały samochody SOP również marki BMW.

"BMW 7 Protection wyposażono w trudno przebijalne opancerzenie. Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa wizualnie prawie nie różni się od normalnego BMW serii 7" - opisuje producent.

Poprzedni prezydent Andrzej Duda przez lata jeździł Mercedesem-Maybachem S 600 w wersji Guard (opancerzony, nadwozie i okna odporne na ostrzał z karabinu automatycznego czy wybuchy, w momencie wprowadzenia na rynek w 2016 roku kosztował ok. 2 mln zł). BMW 7 najnowszej, siódmej generacji, wożeni są także niektórzy ministrowie. Co charakteryzuje ten model?

BMW serii 7

BMW serii 7 trafiło do sprzedaży pod koniec 2022 roku, 45 lat po debiucie serii 7. To ekstrawagancka, ekskluzywna, ale jednocześnie bardzo elegancka i sportowa limuzyna, która szybko stała się symbolem współczesnego luksusu w świecie motoryzacji. Eksperci porównują nową serię 7 do ultraluksusowych modeli Rolls-Royce'a, zwracając przy tym uwagę na wyjątkowe osiągi najmocniejszych wersji silnikowych, a także komfort podróżowania - dużo miejsca zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów, ekran kinowy czy zaawansowane systemy obsługi. Kto choć raz jechał jednym z modeli Rolls-Royce'a, na pewno zwrócił uwagę na to, jak łagodnie samochód hamuje i przyjemnie "buja", niczym łódź, całym nadwoziem - podobnie wygląda to w serii 7. Podobieństw jest więcej, choćby automatyczny mechanizm drzwi, które można otwierać i zamykać za pomocą dotknięcia fizycznego lub dotykowe przycisku. Podróż staje się niezwykle komfortowa dzięki systemom rozrywki i wspomnianemu wielkiemu ekranowi, który wysuwa się spod sufitu i oferuje dostęp do internetu czy najpopularniejszych platform streamingowych; dużym, bardzo wygodnym fotelom i tylnej kanapie z rozkładanym siedzeniem (opcjonalny pakiet Executive Lounge), a także niezwykłym osiągom czy doskonałemu wygłuszeniu.

BMW 7 występuje z silnikami spalinowymi (benzyna, diesel) oraz hybrydowymi i elektrycznymi. Najmocniejsza wersja (silnik elektryczny) ma aż 659 KM (3,7 sek. do pierwszej "setki" przy wadze ponad 2,5 tony).

BMW 7: najważniejsze informacje

Nowe BMW serii 7 jest standardowo wyposażone w diodowe reflektory adaptacyjne z matrycowymi światłami drogowymi i nieoślepiającym asystentem świateł drogowych BMW Selective Beam. Funkcje świateł są podzielone na dwa osobne obszary. Górny, wyjątkowo płaski obszar świateł łączy w sobie funkcje świateł dziennych, pozycyjnych i kierunkowskazów. Wyjątkowy w branży motoryzacyjnej efekt świetlny tworzą opcjonalne kryształowe reflektory BMW Iconic Glow. W tym wariancie wyposażenia ułożone w kształt litery L i podświetlane przez diody kryształy Swarovskiego pełnią funkcję świateł pozycyjnych i dziennych. Światła mijania i drogowe są umieszczone w dolnym obszarze reflektorów, wpuszczone głęboko w pas przedni i utrzymane w ciemnej tonacji.

Uwagę zwraca także oświetlenie konturowe atrapy chłodnicy BMW. Wraz z kryształowymi reflektorami BMW Iconic Glow zapewnia dodatkowo wyjątkowo wymowne powitanie i pożegnanie kierowcy. Inne charakterystyczne cechy stylistyczne nowej generacji modeli to wyrazisty wzór powierzchni pasa przedniego oraz maska z dynamicznie wyglądającym wgłębieniem w centralnej części.

Analogicznie do widoku z przodu rzucający się w oczy tył nowego BMW serii 7 również charakteryzuje się wyraźnie podzieloną strukturą powierzchni. Purystyczna elegancja płynie z płaskich tylnych świateł diodowych zachodzących głęboko na boki.

Długie drzwi ułatwiają pasażerom siedzącym w tylnej części kabiny wygodne wsiadanie i wysiadanie.

Nowe BMW serii 7 prezentuje się kierowcy jako dynamiczna limuzyna, podczas gdy pasażerowie siedzący z tyłu mogą cieszyć się doskonałą atmosferą najwyższej klasy.

W porównaniu z poprzednim modelem deska rozdzielcza nowego BMW serii 7 zawiera znacznie mniej przycisków i elementów sterujących. Jest to możliwe dzięki cyfryzacji za pomocą zakrzywionego wyświetlacza BMW. W pełni cyfrowy zespół wyświetlaczy obejmuje wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala za kierownicą oraz wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Nowy wygląd ma również kierownica i dźwignia biegów na konsoli środkowej. Nowy element obsługi i stylistyki – panel interakcji BMW. Efektownie podświetlony panel funkcyjny rozciąga się na całej szerokości deski rozdzielczej aż po boczki drzwi.

Za rozrywkę dla pasażerów z tyłu odpowiada wysuwany z podsufitki ekran kinowy BMW z wbudowanym Amazon Fire TV. Dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 31,3 cala i rozdzielczości 8K, systemowi nagłośnienia Surround marki Bowers & Wilkins z opcjonalnymi wzmacniaczami w oparciach foteli oraz zintegrowanemu dotykowemu ekranowi sterującemu o przekątnej 5,5 cala (BMW Touch Command) w drzwiach tylnych tylna część kabiny nowego BMW serii 7 zmienia się w prywatne kino na kółkach.

Nowo zaprojektowane fotele komfortowe należą do wyposażenia standardowego nowego BMW serii 7. W porównaniu z poprzednimi modelami oferują one szersze siedzisko, szerokie możliwości regulacji za pomocą mechanizmów elektrycznych, ogrzewanie foteli oraz podparcie lędźwiowe w fotelach przednich. W połączeniu z opcjonalnymi fotelami wielofunkcyjnymi w pierwszym i drugim rzędzie oferowane są aktywna wentylacja foteli ze zoptymalizowanym chłodzeniem i funkcją masażu z dziewięcioma programami.

Aby nadać wnętrzu indywidualny charakter, w nowej strukturze asortymentu można wybrać precyzyjnie dopasowane opcje wyposażenia i zestawienia kolorystyczne. Standardem w nowym BMW serii 7 są powierzchnie siedzeń w nowej tapicerce Veganza, która oferuje wysoki komfort siedzenia dzięki właściwościom skóropodobnym, perforacji i charakterystycznemu pikowaniu. Najważniejszą cechą opcjonalnej oferty jest wnętrze BMW Individual z ekskluzywnym wyposażeniem. Jest ono dostępne w zaprezentowanej po raz pierwszy wersji BMW Individual ze skóry Merino i kaszmiru.

Nowe BMW 7 - oferta napędów w Europie: elektryczne i7 xDrive60, hybrydowe M760e i 750e oraz 740d (mild hybrid: diesel i silnik elektryczny).

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) to niemiecki koncern motoryzacyjny działający od 1916 roku, specjalizujący się w produkcji samochodów osobowych, motocykli, skuterów oraz silników.