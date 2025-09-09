W Odolionie otwarto nową stację Supercharger V4 Tesli, wyposażoną w 24 punkty ładowania o mocy do 250 kW.

Dzięki technologii Plug & Charge ładowanie odbywa się automatycznie, a rozliczenia są doliczane do konta użytkownika.

Polska sieć Supercharger liczy już 16 lokalizacji, w Europie Tesla ma ponad 20 tys. punktów.

Sprawdź, ile kosztuje ładowanie i jak Tesla zmienia podróże.

Supercharger Tesla w Odolionie

Stacja w Odolionie (kujawsko-pomorskie) wyposażona jest w 24 Superchargery czwartej generacji (V4), oferujące moc szczytową do 250 kW. Dzięki temu kierowcy Tesli mogą szybko i wygodnie naładować swoje samochody podczas podróży autostradą.

Opłaty za ładowanie dla właściciela pojazdu Tesla:

00:00 - 16:00 1,70 zł/kWh

16:00 - 20:00 1,90 zł/kWh

20:00 - 00:00 1,70 zł/kWh

Nowa lokalizacja jest dostępna dla właścicieli Tesli i stanowi kolejny krok w rozbudowie infrastruktury ładowania w Polsce.

Inteligentna technologia Plug & Charge

Superchargery V4 działają w oparciu o innowacyjną technologię Plug & Charge, która pozwala kierowcom ładować samochód bez kart, aplikacji czy dodatkowych systemów płatności. Pojazd automatycznie rozpoznawany jest przez stację, a koszt ładowania doliczany do konta użytkownika Tesli. Rozliczenia realizowane są raz w miesiącu, zgodnie z wybraną metodą płatności.

Kierowcy mają pełną kontrolę nad procesem ładowania za pomocą aplikacji Tesla. Mogą w niej sprawdzić dostępność punktów ładowania, status sesji oraz postęp uzupełniania energii w czasie rzeczywistym. To pozwala maksymalnie wykorzystać czas podróży, bez konieczności oczekiwania przy samochodzie.

Najgęstsza sieć w Europie

Sieć Tesla Supercharger w Polsce obejmuje obecnie 16 lokalizacji i 128 stanowisk. W całej Europie Tesla dysponuje już ponad 20 tys. stacji szybkiego ładowania, oferując kierowcom najgęstszą sieć tego typu na kontynencie.

Tesla

Tesla, Inc. to amerykańska firma z sektora motoryzacyjnego i energetycznego, z siedzibą w Austin w Teksasie. Powstała w 2003 roku, a od 2004 kluczową rolę w jej rozwoju odgrywa Elon Musk – obecny CEO. Tesla produkuje samochody elektryczne, takie jak Model S, 3, X, Y, a także Semi i Cybertruck. Oprócz aut firma oferuje systemy magazynowania energii, jak Powerwall czy Megapack, oraz rozwiązania solarne. Ważnym elementem działalności jest rozwój sieci szybkiego ładowania Supercharger, która obejmuje tysiące punktów na całym świecie. Tesla jest jednym z globalnych liderów rynku pojazdów elektrycznych i innowacji w obszarze zrównoważonej energii.

