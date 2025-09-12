Tyle będzie kosztować badanie techniczne samochodu. Podwyżka od 19 września 2025

Kuba Oworuszko
Kuba Oworuszko
2025-09-12 13:38

Opłaty za badania techniczne samochodów osobowych wzrosną o około 50 zł, do 149 zł. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od 19 września tego roku. W planach są kolejne zmiany.

Badanie techniczne samochodu

i

Autor: MARCIN WZIONTEK / SE / EAST NEWS Badanie techniczne samochodu

Nowe opłaty za badanie techniczne 

- Najważniejszym celem, jaki sobie postawiliśmy przy zmianie tego rozporządzenia, było zachowanie balansu między interesami przedsiębiorców, a interesami polskich kierowców. Dlatego przeprowadzona została analiza kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, w szczególności kosztów wynagrodzenia diagnostów, nieruchomości, mediów i bieżącej eksploatacji urządzeń wraz z ich legalizacją, przeglądami i naprawami - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Obecna stawka za badanie techniczne samochodu osobowego wynosi 98 zł i nie była zmieniana od 2004 roku.

Nowe stawki za badanie techniczne (od 19 września 2025)

  • Samochody osobowe – 149 zł 
  • Motocykle i ciągniki rolnicze – 94 zł
  • Motorowery – 76 zł

Samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe:

  • o DMC 3,5–16 t – 234 zł
  • powyżej 16 t – 269 zł
  • Przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t – 119 zł
  • Pojazdy przystosowane do zasilania gazem – dodatkowe badanie 96 zł (dla samochodu osobowego łącznie 245 zł).

Ministerstwo Infrastruktury ma plany na poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, co zostanie odzwierciedlone w projekcie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podwyżki to niejedyne zmiany w badaniach technicznych 

- Projekt ma na celu uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów, stworzenie spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania - wskazywał Bukowiec. Wprowadzony zostanie między innymi nowy system szkolenia diagnostów, dzięki któremu będą oni mogli cyklicznie podnosić kompetencje i kwalifikacje tak, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z nieustannego postępu technologicznego - dodał.

W projekcie zostanie zaproponowana również możliwość badania technicznego 30 dni przed wyznaczonym terminem bez skracania okresu ważności kolejnego badania - np. dla osób, które planują wyjazd w okresie, w którym wypada badanie - przekazał.

Bukowiec powiedział, że jednym z założeń nowelizacji ustawy będzie wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej przy przeprowadzeniu badania technicznego. W ustawie zostanie zapisana też cykliczna waloryzacja opłat za badania techniczne.

Diagności apelowali od lat o podniesienie stawek za badanie techniczne

Diagności i przedstawiciele branży apelowali od lat o podniesienie stawek za badanie techniczne. Jedna z propozycji zakładała, że stawka za badanie techniczne powinna być powiązana z pensją minimalną, która, przypomnijmy, co roku wzrasta. Artur Sałata, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), przekonywał, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić 10 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z tą propozycją, np. od 1 lipca 2024 kierowcy płaciliby 430 zł. To wzrost o ponad 400 proc. od aktualnego poziomu. Gdy obecna stawka była ustalana w 2004 roku, to stanowiła 11,9 proc. wynagrodzenia minimalnego i dziś byłoby to odpowiednio aż 505 zł. Sami diagności chcieli jednak mniejszych podwyżek, w czasie strajków było mowa o ok. 200-250 zł za przegląd.

Quiz motoryzacyjny. Rozpoznaj markę samochodu po krótkim opisie
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego: 4 koła w logo to:
14-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki