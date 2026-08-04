Jedź bezpiecznie – apelują profesjonalni kierowcy i internetowi twórcy na 4F Racing Academy

Kampania zachęca do odpowiedzialności za kierownicą, jednocześnie udowadniając, że pasję do szybkiej jazdy można realizować w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Inicjatywa wystartowała podczas 4F Racing Academy – wydarzenia, które połączyło edukację w zakresie odpowiedzialnych zachowań za kierownicą z kursem bezpiecznej jazdy prowadzonym przez wykwalifikowanych instruktorów i z szybką, wyścigową jazdą dającą pełnię motoryzacyjnych emocji. Wszystko odbyło się na największym torze wyścigowym w Polsce. Absolwenci 4F Racing Academy podzielą się ze swoimi społecznościami zdobytą wiedzą i doświadczeniami, by zainspirować miliony osób do odpowiedzialnych wyborów za kierownicą.

Według danych Policji nadmierna prędkość pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych w Polsce[1]. W 2025 roku kierowcy, którzy nie dostosowali prędkości do warunków ruchu, spowodowali 4278 wypadków, w których zginęło 536 osób, a 5427 osób zostało rannych[2]. Szczególnie istotną grupą są młodzi kierowcy – osoby w wieku 18–24 lata odpowiadają za ponad 15% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących, a jedną z najczęstszych przyczyn tych zdarzeń jest właśnie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu[3]. Dlatego tak ważne jest budowanie właściwych wzorców i edukowanie kierowców – szczególnie młodych osób.

Ponad 40 uczestników. Jeden tor. Zero miejsca na uliczne wyścigi – o 4F Racing Academy

4F Racing Academy udowadnia, że pasja do motorsportu i odpowiedzialność mogą jechać w jednym zespole. To akcja marki 4F, która pokazuje, że prawdziwe sportowe emocje, wysoka prędkość i rywalizacja mają swoje miejsce wyłącznie na profesjonalnym torze – w kontrolowanych warunkach i pod okiem doświadczonych instruktorów, a nie na publicznych drogach. Bo właśnie tam kończy się brawura, a zaczyna świadome doskonalenie umiejętności.

Motorsport to emocje, ale przede wszystkim umiejętności i odpowiedzialne wybory. Motoryzacja od lat jest moją pasją i doskonale rozumiem emocje, które towarzyszą jeździe autami. Ale wiem, że jest tylko jedno miejsce, gdzie prędkość naprawdę ma sens. Jest nim tor. To właśnie tam, pod okiem profesjonalnych instruktorów, można bezpiecznie przekraczać własne granice i rozwijać umiejętności za kierownicą. Im mocniej rozwijamy obecność 4F w obszarze motorsportu, tym większą odpowiedzialność czujemy za promowanie właściwych postaw wśród kierowców. A chcemy, by motorsport, obok sportów zimowych, stał się kolejnym wyróżnikiem marki. Naszymi działaniami będziemy więc coraz częściej przypominać, że pasja do szybkiej jazdy i odpowiedzialność idą w parze. Prawdziwy kierowca wie, kiedy zdjąć nogę z gazu – na drodze publicznej bezpieczeństwo własne, bliskich i innych uczestników ruchu zawsze musi wygrywać z chwilą brawury. Właśnie z tej idei narodziła się 4F Racing Academy, która jest nieodłącznym elementem obranej przez nas strategii spiętej hasłem #BeyondGravity – mówi Igor Klaja, założyciel i CEO OTCF, właściciela marki 4F.

Za merytoryczną stronę projektu 4F Racing Academy odpowiadał Michał Kościuszko, ambasador marki 4F, najbardziej doświadczony polski kierowca rajdowych mistrzostw świata WRC oraz ekspert w zakresie techniki jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wraz z zespołem wykwalifikowanych instruktorów opracował i zrealizował program szkolenia. Kurs obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne moduły przygotowujące do świadomego prowadzenia samochodu – od nauki właściwych reakcji w sytuacjach wymagających refleksu, przez doskonalenie techniki jazdy, aż po doświadczenie jazdy torowej pod nadzorem ekspertów.

Szkolenie zaplanowaliśmy tak, by jak najlepiej połączyć pasję do sportu i społeczny przekaz o odpowiedzialności. Poprzez to wydarzenie chcieliśmy pokazać, że nie trzeba rezygnować z emocji związanych z motoryzacją – trzeba tylko przeżywać je w odpowiednim miejscu i warunkach. Tor jest miejscem, gdzie można bezpiecznie sprawdzić swoje możliwości, rozwijać umiejętności i poczuć prawdziwą adrenalinę. Droga publiczna wymaga natomiast rozwagi, przewidywania i szacunku wobec innych uczestników ruchu. To właśnie tę różnicę pokazaliśmy uczestnikom wydarzenia. By mogli o niej mówić głośno, mając przed oczami to wszystko, co przeżyli z nami na 4F Racing Academy – komentuje Michał Kościuszko, ambasador 4F i współtwórca 4F Racing Academy.

2 sierpnia tor Silesia Ring w Kamieniu Śląskim zamienił się w miejsce, gdzie motoryzacyjna pasja spotkała się z odpowiedzialnością. W 4F Racing Academy udział wzięło blisko 40 twórców internetowych z Polski, Rumunii i Chorwacji, ambasadorzy marki 4F – Bartosz Zmarzlik, Natalia Maliszewska i Piotr Więcek oraz przedstawiciele społecznych inicjatyw. Ich obecność nie była przypadkowa. To właśnie influencerzy i sportowcy kształtują dziś postawy młodego pokolenia i mają realny wpływ na to, jak młodzi ludzie postrzegają motoryzację, prędkość i bezpieczeństwo. Dlatego to właśnie oni mają szansę przenieść zdobyte podczas 4F Racing Academy doświadczenia do swoich społeczności, inspirując setki tysięcy odbiorców do odpowiedzialnej jazdy i przypominając, że miejsce na prawdziwe sportowe emocje jest wyłącznie na torze.

W ramach akcji 4F Racing Academy, marka przygotowała ogólnodostępny materiał edukacyjny i test wiedzy, organizowany jest także konkurs, w którym udział mogą wziąć uczestnicy programu 4F Team w aplikacji mobilnej 4F. Do wygrania są szkolenia z Michałem Kościuszko. Więcej informacji na stronie https://4f.com.pl/landing/4f-racing-academy

Motorsport staje się kolejnym filarem sportowego DNA marki 4F

Dla 4F motorsport to kierunek strategiczny. Obok sportów zimowych staje się kolejnym wyróżnikiem marki, dziś i w przyszłości. W ostatnich latach 4F konsekwentnie rozwija działania związane z tym środowiskiem, współpracując m.in. z Bartoszem Zmarzlikiem, Piotrem Więckiem i zespołem Worthouse Drift Team, serią Drift Masters oraz partnerując torowi Silesia Ring. Naturalnym kolejnym krokiem jest więc 4F Racing Academy. Działania podjęte w ramach projektu są nieodłącznym elementem szerszej strategii marki spiętej pod hasłem #BeyondGravity, której ideą jest pokazanie, że marka nowoczesna i dynamiczna potrafi łączyć funkcjonalność z emocjami, prędkością i pasją swoich odbiorców. Przenosi kontrolę, precyzję i adrenalinę toru do codziennego stylu życia, kultury i mody, tworząc spójne doświadczenie, nie tylko dla fanów szybkiej jazdy.

Bezpieczeństwo na drodze jako kluczowa misja społeczna marki 4F i Fundacji 4F Pomagam

4F Racing Academy jest kolejnym elementem zaangażowania marki w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od kilku lat 4F jest partnerem technicznym Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci – największego motoryzacyjnego projektu charytatywnego w Polsce, którego celem jest pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Wydarzenie na torze Silesia Ring jest kolejnym krokiem w budowaniu zaangażowania marki w obszarze odpowiedzialnej motoryzacji. 4F chce pokazywać, że rozwój motorsportu może iść w parze z edukacją oraz budowaniem odpowiedzialnych postaw na drogach. [1] Podsumowanie działań Policji ruchu drogowego w 2025 roku - Policja.pl - Portal polskiej Policji[2] Nowe przepisy dotyczące przekroczenia prędkości poza obszarem zabudowanym - pierwsze ujawnione naruszenia - Policja.pl - Portal polskiej Policji[3] Wypadki_drogowe_w_2025_roku (1).pdf