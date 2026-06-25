Dietetycy uwielbiają ten dodatek do kawy. Zastąp nim mleko, a poczujesz różnicę

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-25 6:16

Poranna kawa to dla wielu obowiązkowy punkt dnia. Choć jedni wybierają wersję czarną, inni chętnie dolewają do niej mleko. Coraz więcej osób decyduje się jednak na poszukiwanie zdrowszych zamienników, które korzystnie wpłyną na organizm i podkręcą smak ulubionego napoju.

Kobieta w białej koszuli pije kawę z kubka, siedząc przy oknie z widokiem na zieleń. To poranny rytuał, który można urozmaicić zdrowymi zamiennikami mleka. Więcej o nich przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Wielu miłośników kawy poszukuje zdrowszych i lżejszych alternatyw dla tradycyjnego nabiału, który często wywołuje dolegliwości trawienne i zwiększa kaloryczność ulubionego napoju.
  • Specjaliści do spraw żywienia wskazują na łatwo dostępne i niedrogie rozwiązanie, które często mamy pod ręką, a które stanowi zaskakującą, a zarazem idealną alternatywę dla kosztownych zamienników mleka.
  • Wprowadzenie tego nieoczywistego dodatku do kawy pozwala na uzyskanie subtelnej słodyczy i nuty orzeźwienia, bez obciążania żołądka i dodawania zbędnych kalorii.
  • Taka innowacja w kawowej rutynie to doskonała propozycja dla osób dbających o dietę, mających wrażliwy żołądek lub pragnących wyeliminować nabiał, wprowadzając zdrowy element do codziennego rytuału.

Wielu smakoszy nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki gorącej kawy, ale coraz częściej rezygnują z tradycyjnego nabiału na rzecz lżejszych i zdrowszych opcji. Zwykłe mleko może wywoływać dolegliwości żołądkowe i dodawać zbędnych kalorii, dlatego specjaliści zachęcają do wypróbowania prostych rozwiązań, które często mamy pod ręką. Istnieje tani, a zarazem mało oczywisty dodatek, wprowadzający do naparu subtelną słodycz i nutę orzeźwienia. Taka innowacja w kawowej rutynie to świetne rozwiązanie dla osób na diecie oraz tych, którym nie służą klasyczne produkty mleczne.

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Dodawanie krowiego mleka do kawy nierzadko kończy się dyskomfortem – zwłaszcza u osób źle tolerujących laktozę, mających delikatny żołądek lub kontrolujących masę ciała. Wypicie takiego napoju często skutkuje wzdęciami i uczuciem nieprzyjemnej pełności, a sięganie po wersje słodzone mocno winduje jego kaloryczność. Z tego powodu eksperci do spraw żywienia rekomendują testowanie bardziej przyjaznych dla zdrowia alternatyw.

Z czym najlepiej pić kawę?

Zaskakujące jest to, że nie musimy sięgać po kosztowne napoje roślinne z długą listą składników. Eksperci coraz chętniej wskazują na produkt, który gości w wielu domach, choć rzadko łączymy go z małą czarną. To niezwykle tanie i łatwo dostępne rozwiązanie, doskonale harmonizujące z głębokim zapachem i smakiem kawowego naparu.

Najlepsza alternatywa dla mleka do kawy

Specjaliści do spraw żywienia rekomendują zastąpienie mleka niewielką ilością wody kokosowej lub naturalnego napoju kokosowego. Taki zabieg gwarantuje subtelną, naturalną słodycz i nie obciąża żołądka. Woda kokosowa dostarcza mało kalorii, uzupełnia elektrolity i nie wywołuje nagłych zmian poziomu cukru we krwi. Kawa w takim wydaniu to idealna propozycja na ciepłe dni – daje uczucie orzeźwienia i nie ciąży na żołądku, a serwować można ją zarówno na gorąco, jak i z kostkami lodu. Z kolei zwolennicy bardziej kremowej konsystencji powinni postawić na niesłodzony napój kokosowy. To rozwiązanie cenią przede wszystkim osoby na diecie, pacjenci z dolegliwościami trawiennymi oraz ci, którzy chcą wyeliminować z diety nabiał. Niekiedy niewielka modyfikacja nawyków wystarczy, by poranna mała czarna dodawała energii w zgodzie ze zdrowiem.

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